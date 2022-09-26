«Спартак» хочет создать комитет для поддержки ветеранов клуба: «Без прошлого не бывает будущего»

В планируют создать комитет по вопросам поддержки ветеранов клуба.

Об этом сообщил новый глава совета директоров «Спартака» Александр Матыцын.

«Безусловно, клуб уникален своими ветеранами. Я убежден в том, что без прошлого не бывает будущего. Сейчас при активном участии «Лукойла» обсуждается вопрос создания в структуре клуба комитета, который будет заниматься вопросами поддержки ветеранов «Спартака» и членов их семей.

Но главное, на что опирается в течение всей своей истории «Спартак», – это многомиллионная армия болельщиков. Команде важна поддержка, как на стадионе, так и за его пределами. Ничто не мотивирует на победу как заполненные до отказа трибуны, особенно в ответственные моменты матча.

готов обеспечить условия для качественной игры, руководство клуба займется тактическими задачами, а создать вдохновляющую на победу атмосферу для футболистов «Спартака» могут только болельщики», – сказал Матыцын.