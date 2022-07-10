Ротенберг о карьере в «Локо»: «Не знаю, есть ли еще такой человек, который за 17 матчей выиграл пять кубков. Всегда ставил команду выше себя»

Борис Ротенберг высказался о карьере в «Локомотиве».

36-летний защитник, не игравший в официальных матчах с декабря 2018 года, сегодня в прощальном матче с (3:3) вышел на замену и получил капитанскую повязку.

– Что дальше?

– Сначала нужно все осмыслить. Нужно выбрать тот путь, где я смогу приносить максимальную пользу российскому футболу.

– Юрий Семин предлагал тебя на должность спортивного директора.

– Палыч – опытный человек и тренер. Я благодарен его оценке. Сейчас все зависит от меня. Это один из путей. Для меня это интересно.

Я уважаю Палыча как человека. Он всегда мне говорил все прямо в лицо. Мы смогли сделать болельщиков счастливыми.

– Когда ждать решение?

– Не могу назвать сроки. Буду выбирать из того, что предложат.

«Локомотив»? У меня хорошие отношения с руководством. Уверен, что мы придем к диалогу. У меня есть варианты продолжения карьеры, но в 36 это уже тяжело. Но футбол – это любовь.

– Чем запомнится Борис Ротенберг?

– Надеюсь, я останусь человеком, который отдал все футболу. Я старался отдать сердце и желание. Мне важно, чтобы меня ценили как человека. Я всегда ставил команду выше себя. Благодарен богу, что стал чемпионом.

Не знаю, есть ли еще такой человек, который сыграл 17 игр, но выиграл пять кубков, – сказал Борис.

Ротенберг покидает «Локомотив». С 2016-го у него 360 игровых минут и несколько операций

Фото дня: какая молния над ареной «Локо»! На прощальном матче Бориса Ротенберга ⚡️

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