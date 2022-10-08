«Локомотив» может назначить Семина главным тренером, Бориса Ротенберга – спортивным директором («СЭ»)
Юрий Семин может вернуться в «Локомотив».
По информации «Спорт-Экспресса», железнодорожники рассматривают вариант с назначением 75-летнего специалиста на пост главного тренера.
Также сообщается, что должность спортивного директора клуба может занять его бывший защитник Борис Ротенберг.
Семин возглавлял «Локо» с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020-й. Ротенберг ушел из «Локо» в мае, до этого он не играл с декабря 2018 года.
Напомним, после поражения «Локомотива» от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ свои должности покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.
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