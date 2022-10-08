может вернуться в ив».

По информации «Спорт-Экспресса», железнодорожники рассматривают вариант с назначением 75-летнего специалиста на пост главного тренера.

Также сообщается, что должность спортивного директора клуба может занять его бывший защитник .

Семин возглавлял «Локо» с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020-й. Ротенберг ушел из «Локо» в мае, до этого он не играл с декабря 2018 года.

Напомним, после поражения «Локомотива» от «Сочи» в 12-м туре Мир свои должности покинули главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор .