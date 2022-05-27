Икер Касильяс: «Бензема должны вручить «Золотой мяч», если «Реал» возьмет ЛЧ. Раньше он был в тени Роналду, Ди Марии, Кака, Бэйла»

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Икер Касильяс считает, что Карим Бензема получит «Золотой мяч», если «Реал» выиграет Лигу чемпионов.

«Бензема просто чудесен. Карим всегда нравился мне как игрок, но он действительно находился в тени Криштиану Роналду, Ди Марии, Кака или Бэйла... Но сейчас он взял на себя ответственность. Остается лишь выиграть Лигу чемпионов.

Если он поднимет этот трофей как капитан «Реала», то, без сомнений, ему должны вручить «Золотой мяч».

Винисиус и Родриго добились такого прогресса, потому что рядом с ними есть Бензема. У них очень хорошая связь. А сзади им помогают Модрич, Кроос, Каземиро и Феде Вальверде», – сказал бывший вратарь «Реала».

Завтра, 28 мая, «Мадрид» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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