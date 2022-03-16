Роналду побил рекорд Касильяса по числу сыгранных минут в Лиге чемпионов

стал единоличным рекордсменом по числу сыгранных минут в Лиге чемпионов.

В сегодняшнем ответном матче 1/8 финала ЛЧ против (0:1) нападающий побил рекорд экс-вратаря .

47-я минута этой игры стала для 37-летнего форварда 15909-й в турнире. Касильяс в общей сложности провел 15908 минут.

При этом Касильяс сыграл в 177 матчах Лиги чемпионов. Для Роналду сегодняшняя игра стала 183-й.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «МЮ» – «Атлетико».