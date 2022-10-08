Суарес о Месси в 2020-м: «Я никогда не видел, чтобы Лео так плакал. Мы все страдали из-за 2:8 от «Баварии», бюрофакса и бардака в клубе»

рассказал о слезах в 2020 году.

Форварды вместе играли за «Барселону» с 2014 года. В августе 2020-го Суарес перешел в «Атлетико», Месси – в в 2021-м.

«Мне было больно, мы страдали – из-за вылета из Лиги чемпионов от «Баварии» (каталонцы проиграли 2:8 в 1/4 финала – прим. Sports.ru), из-за бюрофакса Лео. Все было очень сложно и болезненно, в первую очередь из-за того, как все складывалось, из-за того отношения [клуба] ко мне, которое было.

Я приходил на тренировку, и меня отправляли заниматься отдельно. Я очень страдал, приходил домой и плакал из-за того, как со мной обращались. Мне было больно.

Также сообщалось о том, что они хотят убрать Лео, расстаться с ним. Мы ничего не могли поделать с этим, в клубе был бардак. За все годы, что я провел в «Барселоне», я ни разу не забивал меньше 25 голов за сезон. Было больно.

Лео очень страдал, я никогда не видел, чтобы Месси плакал так, как тогда в «Барселоне», ему было больно. Потом, к счастью, я был счастлив в «Атлетико», – сказал форвард в интервью Star+.