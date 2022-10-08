Даниил Фомин: «Получение вратарем приза игроку матча говорит, что у команды есть проблемы»

Капитан «Динамо» прокомментировал тот факт, что вратарь Антон Шунин стал игроком матча с ЦСКА.

Встреча 12-го тура Мир РПЛ завершилась вничью 1:1. Лучшим игроком матча был признан Шунин.

«В любом случае я думаю, что мы заработали очко. У ЦСКА было много моментов, но и у Тюкавина с Грулевым в конце были свои шансы.

Вся команда сейчас понимает, что надо перерабатывать, и мы будем делать все возможное для того, чтобы исправлять ситуацию.

Когда вратарь получает приз лучшего игрока матча, это говорит о том, что у команды есть проблемы», – сказал Даниил Фомин.