Федотов об 1:1 с «Динамо»: «ЦСКА доминировал в первом тайме, забил со стандарта. Мы должны были забивать еще, вместо этого получили очень легкий гол»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги матча с в 12-м туре Мир .

Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

– Мы доминировали в первом тайме, забили со стандарта. Должны были забивать еще, вместо этого получили очень легкий гол.

Во втором тайме вновь создавали, но реализация нас подводила. Это главный итог сегодняшнего футбольного вечера. И в конце, когда подустали, появилось пространство. И соперник создал два момента – перекладина и выход Тюкавина.

Сегодня не хватило голов. Надо отдать должное команде соперника: они самоотверженно блокировали удары, где‑то нам не хватило точности. Мы над этим работаем, двигаемся вперед. Срочно нужно добавить в уверенности в собственных силах при игре в штрафной. В футболе это самый сложный компонент. Кажется, это очень просто, вроде бы остается только не попасть во вратаря. Но не получается, – сказал Федотов.