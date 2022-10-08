Федотов считает, что в ворота «Динамо» стоило назначить пенальти в эпизоде с Чаловым

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Главный тренер ЦСКА считает, что в ворота «Динамо» надо было назначить пенальти. 

Матч 12-го тура Мир РПЛ завершился вничью 1:1.

«Момент с Чаловым в штрафной мы посмотрели. Наша субъективная оценка – это пенальти, но скажут, что это недостаточный контакт.

Имеем контакт, имеем карточку нашему игроку, не имеем пенальти – имеем ничью.

Ребята приложили массу стараний и мастерства. Если будем продолжать так играть, очки придут», – сказал Владимир Федотов.

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

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