Федотов считает, что в ворота «Динамо» стоило назначить пенальти в эпизоде с Чаловым
Главный тренер ЦСКА считает, что в ворота «Динамо» надо было назначить пенальти.
Матч 12-го тура Мир РПЛ завершился вничью 1:1.
«Момент с Чаловым в штрафной мы посмотрели. Наша субъективная оценка – это пенальти, но скажут, что это недостаточный контакт.
Имеем контакт, имеем карточку нашему игроку, не имеем пенальти – имеем ничью.
Ребята приложили массу стараний и мастерства. Если будем продолжать так играть, очки придут», – сказал Владимир Федотов.
Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.
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