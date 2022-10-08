сравнил матч ЦСКА – «Динамо» с игрой во дворе.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 12-м туре Мир .

«К сожалению, у нас многие команды не так стабильны, как «Зенит», потому и не получается навязывать борьбу. Вот матч – напомнил мне игру во дворе – сумбур, много ошибок, слабая реализация моментов.

Смотришь и думаешь: что тебе помешало забить в этом эпизоде? Это говорит о классе футболистов, их движения на поле хаотичны, они неправильно выбирают позицию, не могут принять быстро решение каким приемом послать мяч в ворота. А в итоге ударил по воробьям и стоит чешет голову», – сказал бывший игрок «Спартака».