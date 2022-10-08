Ринат Билялетдинов: «Мы все ждем спада «Зенита». Хочется, чтобы интрига в чемпионате сохранилась»
Ринат Билялетдинов высказался о ничьей в матче «Факела» и «Зенита» в 12-м туре Мир РПЛ (1:1).
«Наверное, у питерцев была недооценка соперника, но по всем правилам они должны были побеждать сегодня. «Факел» бился до последнего – старались, прыгнули выше головы, у них был сверхнастрой.
Честно говоря, мы все ждем спада «Зенита», что он вот-вот уже будет, говорим, что уже намечается. Хочется, чтобы интрига в чемпионате сохранилась. Они имеют право на осечку, могут поспокойнее отнестись к соперникам.
Не думаю, что после этого матча начнут терять очки, но для интриги сбросили обороты. У любого чемпиона есть право на осечку, но запас у команды велик», – сказал бывший главный тренер «Рубина».
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