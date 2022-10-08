Малком про 1:1 с «Факелом»: «Тяжелая игра на очень плохом газоне. Ничья равносильна поражению»

Малком прокомментировал ничью «Зенита» с (1:1) на выезде.

– , «Зенит» увозит из Воронежа лишь ничью. Что, на ваш взгляд, помешало команде сегодня победить?

– Это была тяжелая игра на газоне очень плохого качества. Но, думаю, мы показали хороший футбол, с первых минут активно прессинговали. Знали, что стандарты – сильная сторона соперника, но в первом тайме пропустили после углового, сыграв невнимательно.

Быстро отыгрались и потом создали массу голевых моментов, должны были забивать еще и еще, но все время не хватало чуть-чуть спокойствия. В первую очередь говорю про себя, я упустил два-три хороших шанса. Это нормально, таков футбол.

Надо думать о следующей игре, ведь борьба в самом разгаре. Сегодняшняя ничья для нас, на мой взгляд, равносильна поражению, потому что столько возможностей для взятия ворот остались неиспользованными. Ничего, идем дальше, мы по-прежнему на первой строчке таблицы, – сказал хавбек .