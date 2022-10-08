Ловрен об 1:1 с «Факелом»: «На этом поле сложно играть, но это не оправдание для «Зенита». А атмосфера – супер»
Деян Ловрен не стал винить поле в Воронеже в потере очков «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга сегодня на выезде сыграл вничью с «Факелом» в 12‑м туре Мир РПЛ (1:1).
«Я думаю, что здесь одна из самых крутых атмосфер среди стадионов РПЛ. Конечно, стадион не самый новый, но атмосфера – супер.
Поле? Да, на нем очень сложно играть, но это не оправдание для нас», – сказал защитник «Зенита».
Комментарии