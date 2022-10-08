Ловрен об 1:1 с «Факелом»: «На этом поле сложно играть, но это не оправдание для «Зенита». А атмосфера – супер»

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Деян Ловрен не стал винить поле в Воронеже в потере очков «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга сегодня на выезде сыграл вничью с «Факелом» в 12‑м туре Мир РПЛ (1:1).

«Я думаю, что здесь одна из самых крутых атмосфер среди стадионов РПЛ. Конечно, стадион не самый новый, но атмосфера – супер.

Поле? Да, на нем очень сложно играть, но это не оправдание для нас», – сказал защитник «Зенита».

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