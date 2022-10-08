«Зенит» сохранил 6-очковый отрыв от ЦСКА, но «Спартак» и «Ростов» еще могут приблизиться

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«Зенит» сохранил отрыв от ЦСКА.

Он по-прежнему составляет 6 очков. В 12-м туре Мир РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1), а ЦСКА поделил очки с «Динамо» (1:1).

При этом у «Ростова» и «Спартака», которые набрали по 22 очка, еще есть шанс сократить отставание. 

«Спартак» в воскресенье примет «Крылья Советов», а «Ростов» сыграет с «Краснодаром».

Напомним, «Зенит» занимает первое место в РПЛ, набрав 30 очков.

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