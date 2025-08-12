«Байер» рассматривает подписание Линделефа. Тен Хаг работал с защитником в «МЮ»

Виктор Линделеф может перейти в «Байер».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в клубе из Леверкузена обсуждают кандидатуру шведского защитника, поскольку ценят его опыт и лидерские качества. Кроме того, главный тренер «Байера » Эрик тен Хаг работал с Линделефом в «Манчестер Юнайтед ».

Линделеф находится в статусе свободного агента после ухода из «МЮ» в конце прошедшего сезона, в котором швед провел 16 матчей в АПЛ . Подробную статистику 31-летнего защитника можно найти здесь .