«Байер» рассматривает подписание Линделефа. Тен Хаг работал с защитником в «МЮ»
Виктор Линделеф может перейти в «Байер».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в клубе из Леверкузена обсуждают кандидатуру шведского защитника, поскольку ценят его опыт и лидерские качества. Кроме того, главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг работал с Линделефом в «Манчестер Юнайтед».
Линделеф находится в статусе свободного агента после ухода из «МЮ» в конце прошедшего сезона, в котором швед провел 16 матчей в АПЛ. Подробную статистику 31-летнего защитника можно найти здесь.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?32529 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости