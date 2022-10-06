«Акинфееву надо перейти в «Зенит». Пусть хотя бы выиграет трофей перед завершением карьеры». Петржела о вратаре

порекомендовал Игорю Акинфееву перейти из ЦСКА в .

«Я считаю, что Игорю Акинфееву надо перейти в «Зенит». Он лучший вратарь в России и должен играть в лучшем российском клубе. Ему уже 36 лет, пусть хотя бы выиграет трофей перед завершением карьеры.

Он взрослый мальчик, все время на слуху у болельщиков и точно помог бы мощному «Зениту», – сказал бывший тренер петербургской команды.

Акинфеев – 6-кратный чемпион России в составе , 6-кратный победитель Кубка страны и победитель Кубка УЕФА.