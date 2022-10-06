Вячеслав Колосков: «Смотреть всю РПЛ неинтересно – потеря времени. Вопиющее количество брака, неумелость, тактическая необразованность»

Вячеслав Колосков рассказал, что ему неинтересно смотреть все матчи Мир РПЛ.

«Уровень РПЛ упал. Разница в классе между ведущими командами и остальными стала еще больше. Как мне кажется, это бросается в глаза. Результаты могут быть не самыми разгромными, но разница в классе – огромнейшая.

Поэтому смотреть все игры РПЛ неинтересно – потеря времени. Просто вопиющее количество технического брака, неумелость и тактическая необразованность!

Но есть и хорошие команды, на игру которых приятно смотреть – , , и . Еще отметил бы . Пускай они не всегда выигрывают, но играют красиво и комбинационно.

Если бы этим командам, кроме умения строить игру, добавить более высокое исполнительское мастерство, то РПЛ была бы более красивой и содержательной», – сказал почетный президент РФС.