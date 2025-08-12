Черчесов о «Спартаке»: «Если до сих пор не возглавил, почему это должно случиться сейчас? Тренер, которого хотят, находят. Если буду нужен топ-клубу – обратятся»

Станислав Черчесов оценил разговоры о шансах его назначения в «Спартак».

Черчесов ранее стал главным тренером «Ахмата» и обыграл «Зенит» (1:0) в первом матче во главе команды.

– Сейчас популярен тезис о том, что Черчесов поторопился. Сейчас будет уволен Станкович, и он мог бы возглавить «Спартак».

– Слово «мог бы» – ключевое. Я мог бы возглавить «Спартак» уже 10 лет назад, но если это до сих не произошло, почему это должно случиться сейчас?

Тренер, которого хотят, находят. Если я буду нужен любому топ‑клубу, они обратятся. Остальное зависит от моего клуба и моего решения.

Я всегда переживаю за своих коллег. Он (Деян Станкович – Спортс’‘) сегодня главный тренер «Спартака», и дай Бог, чтобы у него все было нормально.

Поторопился или нет – время покажет. Я чувствую себя абсолютно комфортно, – сказал главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов .