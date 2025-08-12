Геммолог допустила, что кольцо Джорджины стоит несколько миллионов долларов: «Вес овального бриллианта оценивается более чем в 10 карат, возможно, 15»
Девушка Криштиану Роналду ранее объявила о помолвке с нападающим «Аль-Насра».
Джорджина Родригес опубликовала фотографию кольца на безымянном пальце левой руки. С футболистом она состоит в отношениях с 2016 года. У пары двое общих детей.
«Кольцо включает в себя овальный бриллиант, вес которого оценивается более чем в 10 карат, возможно, 15 карат.
Украшение окружают два небольших овальных бриллианта по бокам, каждый примерно по 2-3 карата. Оправа платиновая, с двойными зубцами на всех четырех углах.
В зависимости от качества, кольцо и центральный бриллиант, вероятно, стоят несколько миллионов долларов», – сказал геммолог Оливия Ландау.
Геммолог – это специалист, который изучает драгоценные и полудрагоценные камни, определяет их подлинность, качество, стоимость и происхождение.