Геммолог допустила, что кольцо Джорджины стоит несколько миллионов долларов: «Вес овального бриллианта оценивается более чем в 10 карат, возможно, 15»

Геммолог оценила стоимость кольца Джорджины Родригес.

Девушка Криштиану Роналду ранее объявила о помолвке с нападающим «Аль-Насра ».

Джорджина Родригес опубликовала фотографию кольца на безымянном пальце левой руки. С футболистом она состоит в отношениях с 2016 года. У пары двое общих детей.

«Кольцо включает в себя овальный бриллиант, вес которого оценивается более чем в 10 карат, возможно, 15 карат.

Украшение окружают два небольших овальных бриллианта по бокам, каждый примерно по 2-3 карата. Оправа платиновая, с двойными зубцами на всех четырех углах.

В зависимости от качества, кольцо и центральный бриллиант, вероятно, стоят несколько миллионов долларов», – сказал геммолог Оливия Ландау.

Геммолог – это специалист, который изучает драгоценные и полудрагоценные камни, определяет их подлинность, качество, стоимость и происхождение.

Роналду сделал предложение Джорджине! Будет свадьба