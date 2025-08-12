Гранат о Карпине в «Динамо»: «Он не Гарри Поттер, который придет с волшебной палочкой и все наладит. Команда – сложный футбольный организм, не все так просто»

Владимир Гранат сказал, что не нужно считать Валерия Карпина Гарри Поттером.

После 4 туров московское «Динамо » под руководством Карпина занимает 9-е место в таблице с 5 очками.

«В ситуации со стартом сезона «Динамо» все объяснимо: новый тренер, новые требования, новые футболисты, а также есть травмированные игроки. Тренерство – непростая работа.

Валерий Карпин не Гарри Поттер, который придет с волшебной палочкой и все наладит в «Динамо». Команда – сложный футбольный организм, не все так просто», – сказал бывший защитник бело-голубых.