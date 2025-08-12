Гранат о Карпине в «Динамо»: «Он не Гарри Поттер, который придет с волшебной палочкой и все наладит. Команда – сложный футбольный организм, не все так просто»
Владимир Гранат сказал, что не нужно считать Валерия Карпина Гарри Поттером.
После 4 туров московское «Динамо» под руководством Карпина занимает 9-е место в таблице с 5 очками.
«В ситуации со стартом сезона «Динамо» все объяснимо: новый тренер, новые требования, новые футболисты, а также есть травмированные игроки. Тренерство – непростая работа.
Валерий Карпин не Гарри Поттер, который придет с волшебной палочкой и все наладит в «Динамо». Команда – сложный футбольный организм, не все так просто», – сказал бывший защитник бело-голубых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
