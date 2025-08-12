«Семак посадил Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать». Туфрин о клубе
Леонид Туфрин поделился мнением касательно работы Сергея Семака.
«Зенит» набрал 5 очков в 4 матчах сезона Мир РПЛ.
«Я еще два года назад говорил, что Сергея Семака надо убирать. У него было пять чемпионств подряд, а дальше будет проблематично.
Прошлый сезон неудачен не столько по результату, сколько по игре. А этот сезон с самого начала неудачный. В футбол же играют не деньги или имена, а футболисты.
Семак посадил Максима Глушенкова в глухой запас. Это что такое? В «Зените» все российские футболисты начинают деградировать – они оказываются на лавке.
Уже в других клубах они начинают снова играть: Иван Сергеев, Даниил Круговой и остальные. А половина выпускников академии «Зенита» сейчас играет в «Ростове», – сказал бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?33439 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
