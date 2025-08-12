Кахигао может покинуть «Спартак» в случае прихода Мовсесьяна. Договоренности не предполагали разграничения полномочий (Metaratings)
Франсис Кахигао может покинуть «Спартак» в случае прихода в клуб Андрея Мовсесьяна.
Об этом сообщает Metaratings.
Спортивный директор «Спартака» может сам изъявить желание уйти из команды.
Изначальные договоренности с испанским специалистом не подразумевали подобные разграничения полномочий внутри клуба.
Андрей Мовсесьян работал в ЦСКА с 2012 по 2024 год – сначала скаутом, а затем спортивным директором. Мовсесьян – воспитанник красно-белых. Он играл за дубль «Спартака».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
