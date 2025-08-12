Ирина Роднина: «Где мы находимся в мировом футболе? Прежде чем ставить потолки зарплат, ответим: от какого уровня мы отталкиваемся и что считаем мерилом для нашего футбола?»

Ирина Роднина поделилась мыслями о российском футболе.

Ранее появилась информация , что в РПЛ могут ввести потолок зарплат.

«Футбол и хоккей – это профессиональные клубы со своими законами, в каждой стране они разные.

Посмотрите на НХЛ: там зарплаты выше, чем у футболистов в Америке и Канаде. Как это скажется на мотивации игроков? Все, что мы теряем, всегда больнее, чем то, что приобретаем. Какая тогда останется мотивация?

Где мы вообще находимся в мировом футболе? Последние три года на клубном уровне мы не играем в официальных турнирах – только в товарищеских матчах. И ни одна из ведущих футбольных стран с нами не встречалась.

Прежде чем ставить потолки зарплат, давайте честно ответим: от какого уровня мы отталкиваемся и что считаем мерилом для нашего футбола? – сказала Ирина Роднина , депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка.

Потолок зарплат и назначение судей за 2 часа до матча. Инсайды дня о реформах в футболе