Губерниев об иностранном тренере в «Спартаке»: «Ищут золотых рыбок, которые оказались ротанами. Пусть Абаскаля возьмут – за такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься»
Дмитрий Губерниев оценил идею приглашения тренера-легионера в «Спартак».
Ранее появилась информация, что «Спартак» в случае увольнения Деяна Станковича хочет пригласить авторитетного иностранного тренера.
«Это ходьба по граблям.
Пусть дальше ходят и Гильермо Абаскаля возьмут второй раз. Он говорил, что хочет вернуться? За такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься, получить отступные и уехать.
Наша страна для иностранцев как дойная корова. У себя они не очень пригодились. Но «Спартак» в море ищет золотых рыбок, которые оказались ротанами», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
