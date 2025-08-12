Губерниев об иностранном тренере в «Спартаке»: «Ищут золотых рыбок, которые оказались ротанами. Пусть Абаскаля возьмут – за такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься»

Дмитрий Губерниев оценил идею приглашения тренера-легионера в «Спартак».

Ранее появилась информация , что «Спартак» в случае увольнения Деяна Станковича хочет пригласить авторитетного иностранного тренера.

«Это ходьба по граблям.

Пусть дальше ходят и Гильермо Абаскаля возьмут второй раз. Он говорил, что хочет вернуться? За такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься, получить отступные и уехать.

Наша страна для иностранцев как дойная корова. У себя они не очень пригодились. Но «Спартак » в море ищет золотых рыбок, которые оказались ротанами», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.