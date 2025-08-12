Семшов о «Спартаке»: «Ошибки в обороне в матче с «Локомотивом» – это не уровень команды, которая хочет бороться за медали. Станковичу нужно успокоиться»

Игорь Семшов поделился мыслями касательно игры «Спартака».

Команда тренера Деяна Станковича уступила «Локомотиву» (2:4) в матче четвертого тура Мир РПЛ.

«Спартак » неплохо играл с «Локомотивом », но такие ошибки в обороне, которые красно‑белые допускали – это не уровень команды, которая хочет бороться за медали.

«Спартаку» надо какое‑то время, чтобы обрести стабильность состава.

Нужно успокоиться Деяну Станковичу , который эту нервозность вносит, и тогда все наладится, – есть хорошие футболисты», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .