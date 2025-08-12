«ПСЖ» не понравились слова Хакими о «Золотом мяче» – они не подходят политике клуба, делающего ставку на коллектив (Le Parisien)
«ПСЖ» не оценил слова Ашрафа Хакими о «Золотом мяче».
Правый защитник французского клуба ранее заявил, что заслужил «Золотой мяч»: «Я провел исторический сезон – не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ. Защитнику сделать это еще сложнее».
По информации Le Parisien, «ПСЖ» не понравились слова футболисты команды, поскольку они не соответствуют политике клуба, в последние пару лет делающего ставку на отношения внутри коллектива.
Тем не менее отмечается, что высказывание Ашрафа Хакими не нарушило баланс в раздевалке.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?33439 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Le Parisien
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости