«ПСЖ» не понравились слова Хакими о «Золотом мяче» – они не подходят политике клуба, делающего ставку на коллектив (Le Parisien)

«ПСЖ» не оценил слова Ашрафа Хакими о «Золотом мяче».

Правый защитник французского клуба ранее заявил, что заслужил «Золотой мяч »: «Я провел исторический сезон – не так много игроков забивали в четвертьфинале, полуфинале и финале ЛЧ. Защитнику сделать это еще сложнее» .

По информации Le Parisien, «ПСЖ » не понравились слова футболисты команды, поскольку они не соответствуют политике клуба, в последние пару лет делающего ставку на отношения внутри коллектива.

Тем не менее отмечается, что высказывание Ашрафа Хакими не нарушило баланс в раздевалке.