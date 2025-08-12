Зампред Госдумы Жуков: «Не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских. Была возможность пригласить Черчесова»

Александр Жуков допустил отставку Деяна Станковича из «Спартака».

Красно-белые под руководством сербского специалиста набрали 4 очка в 4 матчах сезона Мир РПЛ.

«Я думаю, что в случае поражения от «Зенита» есть очень большая вероятность, что Деян Станкович уйдет в отставку.

И не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских специалистов.

Была возможно пригласить Станислава Черчесова . Но он ушел в «Ахмат» и показал успешный старт.

Мне кажется, что «Спартаку» нужно делать ставку на российских тренеров, на бывших своих игроков», – сказал первый заместитель председателя Государственной думы РФ и болельщик «Спартака » Александр Жуков.