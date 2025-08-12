  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зампред Госдумы Жуков: «Не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских. Была возможность пригласить Черчесова»
66

Зампред Госдумы Жуков: «Не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских. Была возможность пригласить Черчесова»

Александр Жуков допустил отставку Деяна Станковича из «Спартака».

Красно-белые под руководством сербского специалиста набрали 4 очка в 4 матчах сезона Мир РПЛ.

«Я думаю, что в случае поражения от «Зенита» есть очень большая вероятность, что Деян Станкович уйдет в отставку.

И не понимаю, почему «Спартак» делает ставку на иностранных тренеров, а не на своих, спартаковских специалистов.

Была возможно пригласить Станислава Черчесова. Но он ушел в «Ахмат» и показал успешный старт.

Мне кажется, что «Спартаку» нужно делать ставку на российских тренеров, на бывших своих игроков», – сказал первый заместитель председателя Государственной думы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?33016 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Жуков
logoСпорт-Экспресс
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Орлов об ужесточении лимита: «Определять пропорции должны специалисты, прежде всего тренеры – было бы хорошо собрать их на конференции. Должен быть открытый разговор, дискуссия, а не просто приказ»
12 минуты назад
«Барса» уверена, что зарегистрирует Рэшфорда и Гарсию. Регистрация голкипера в приоритете, форвард доверяет клубу и надеется сыграть в 1-м туре Ла Лиги
414 минут назад
Мостовой не примет предложение возглавить «Спартак»: «Даже не буду рассматривать после того, как мне отменили стажировку. Было неприятно, тем более я лежал в больнице»
5828 минут назад
Исак не собирается играть за «Ньюкасл», даже если останется в клубе. «Ливерпуль» сохраняет интерес, форварда готовы продать за 150 млн фунтов
3134 минуты назад
Газзаев о потолке зарплат в РПЛ: «Всех стричь под один «полубокс» неправильно. Представьте, если у «Барсы» и «Жироны» будут одинаковые зарплаты? Мы потеряем сильнейшие команды»
1746 минут назад
Салах – лучший бомбардир предыдущего года. Добавите в состав на новый сезон Фэнтези АПЛ?
51 минуту назад
«МЮ» представил третью форму на сезон, отсылающую к 90-м – черную с желтыми и голубыми деталями
1152 минуты назадФото
«Локомотив» не отпустил Батракова в «Марсель» за 15 млн евро. Клуб хочет 20 млн (Sport Baza)
7856 минут назад
Слова Хакими о «Золотом мяче» удивили некоторых друзей Дембеле. Окружение вингера «ПСЖ» отрицает разногласия с Ашрафом (L’Equipe)
18сегодня, 08:19
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Акрон» против ЦСКА, «Зенит» примет «Рубин», «Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала
27сегодня, 08:15
Ко всем новостям
Последние новости
Иглесиас перешел из «Бетиса» в «Сельту» после года аренды за 2 млн евро. Контракт форварда – по схеме «2+1»
110 минут назадФото
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шелбурн» сыграет с «Риекой», ПАОК Чалова и Оздоева, «Шахтер» и «Ноа» проведут матчи в четверг
сегодня, 08:39
Довбик интересен «Лидсу» и «Вест Хэму». «Рома» хочет выручить 32 млн евро за украинца и может подписать лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича на замену (GdS)
8сегодня, 08:36
«Байер» купил Поку у АЗ за 10 млн евро и бонусы. Контракт с вингером молодежной сборной Нидерландов – до 2030-го
5сегодня, 08:08Фото
Рекордсмен России бегун Иванов: «Хотел играть в футбол на высоком уровне, но для этого надо было заплатить денежку. Уверен, из меня получился бы неплохой футболист»
12сегодня, 07:50
«Локомотив» объявил об уходе Марадишвили в «Акрон»: «Желаем успехов в дальнейшем и отсутствия травм»
9сегодня, 07:05
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Динамо» Киев в гостях у «Пафоса», «Кайрат» – у «Слована», «Фенербахче» Моуринью примет «Фейеноорд», «Бенфика» против «Ниццы»
3сегодня, 06:45
Товарищеские матчи. «Бавария» в гостях у «Грассхоппера», «Реал» – у «Тироля», «Интер» сыграет с «Монцей»
2сегодня, 06:30
Хавбек «Динамо» Рубенс об РПЛ: «Уровень очень высокий. В Бразилии футбол более техничный, в России – интенсивный, построен на физике»
8сегодня, 06:15
Осинькин о паузе в карьере: «Не хватает эмоций от работы в футболе. Драйва, которого у любого тренера достаточно с головой на 50 обычных людей»
5сегодня, 05:55