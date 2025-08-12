Егор Титов: «Матч с «Зенитом» – определяющий для «Спартака» и тренеров. Не понравилась стычка после 1-го тайма с «Локомотивом» – опять эмоции, что-то не устраивает»

Егор Титов назвал матч против «Зенита» определяющим для «Спартака».

Команда тренера Деяна Станковича проиграла «Локомотиву» (2:4) в матче четвертого тура Мир РПЛ.

«Что касается «Спартака» и Деяна Станковича , то мне не понравилась стычка после первого тайма. Опять эмоции, что-то не устраивает. Не знаю, почему это происходит. Для меня это большая загадка.

Но для тренерского штаба и сегодняшнего «Спартака» матч с «Зенитом » – определяющий.

Если будет победа, это одна история. Если получится иной результат, то для «Спартака» по очкам и турнирной ситуации это будет катастрофа.

Буду искренне переживать и надеюсь, что все окажется хорошо», – сказал бывший полузащитник «Спартака » Егор Титов .