Мостовой о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо: «Бред, я против. Постоянно кричим, что у нас 150 млн население, нужно развивать спорт, и тут же даем паспорта»
Александр Мостовой недоволен возможным получением Малкомом и Клаудиньо паспортов РФ.
– Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство. Скорее всего, чтобы у «Зенита» освободились слоты под легионеров. Что скажете?
– Я изначально против. Говорил об этом еще раньше, когда кому-то давали паспорта – Ари и другим.
Мы постоянно кричим, что у нас 150 миллионов население, нужно развивать свой спорт, своих мальчишек, и тут же даем паспорта. Зачем это в нынешней ситуации, когда сборная нигде не играет? Бред какой-то.
Не знаю, кто это придумал. Ну да, как вы сказали, чтобы освободить два легионерских места. Ну давайте тогда вообще ничего не будем делать – ни школы развивать, ни мальчишек талантливых искать, – заявил бывший игрок сборной России.
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