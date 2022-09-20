Радимов против Малкома и Клаудиньо в сборной России: «Я воспитан в советское время, а в нынешних реалиях многие, наверное, не видят в этом ничего плохого»

выступил против вызова Малкома и Клаудиньо в сборную России.

Ранее «Зенит» подтвердил, что игроки хотят получить российское гражданство. Сообщалось, что это позволит игрокам меньше тратить на налоги в России.

« и в сборной России? Они смотрят на перспективу и, наверное, понимают, что в сборную Бразилии попасть практически невозможно, а здесь есть шанс, что Россию вернут в международные соревнования, и они смогут играть на уровне сборной. Потому что мы знаем, какая конкуренция в Бразилии.

Я воспитан в советское время, лично я против этого. А в нынешних реалиях многие люди, наверное, не видят в этом ничего плохого», – сказал главный тренер «Зенита-2».

Ни 25-летний Малком, ни его ровесник Клаудиньо не играли за основную сборную Бразилии. Оба выступали за олимпийскую команду страны и стали в ее составе чемпионами на Олимпиаде-2020.