«Лацио» интересен Сазонов. От трансфера защитника «Динамо» пока отказались из-за лимита на легионеров в Италии (Sport24)

Защитник «Динамо» попал в сферу интересов .

Об интересе итальянской команды к 20-летнему Сабе Сазонову Sport24 сообщил источник, близкий к римскому клубу.

«Сазонов был в списках спортивного департамента «Лацио», но от его кандидатуры пока отказались из-за лимита на легионеров в Италии», – сказал источник.

При этом «Лацио» может возобновить интерес к игроку в случае его дальнейшего прогресса.

Ранее Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии, а не России. Его подробная статистика – здесь.

Сазонов из «Динамо» выбрал сборную Грузии, а не России. Кажется, это реакция на непопадание в список Карпина