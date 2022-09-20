Отец Сазонова: «Саба не собирается предавать ни Россию, ни Грузию. У него две равнозначные родины и два гражданства»

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Отец Сабы Сазонова отреагировал на обвинения в адрес сына.

20-летний защитник «Динамо» принял решение играть за сборную Грузии, хотя также мог выступать и за Россию.

— Некоторые называют Сабу предателем.

— Люди путают понятия. У Сабы две равнозначные родины и два гражданства. И полное право принимать самостоятельное решение.

Конечно, он не хотел бы его принимать: это как выбирать между родителями. Саба не собирается предавать ни Россию, ни Грузию — я так его воспитал. Он не собирается высказываться плохо ни об одной из этих стран, – сказал Андрей Сазонов.

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