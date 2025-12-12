  • Спортс
  «Спартак» готов продать Жедсона только за 45 млн евро. Клуб доволен игрой хавбека (Sport24)
47

«Спартак» готов продать Жедсона только за 45 млн евро. Клуб доволен игрой хавбека (Sport24)

Жедсон Фернандеш может быть продан за 45 миллионов евро.

«Спартак» потенциально готов рассматривать продажу Жедсона Фернандеша только в случае предложения в районе 45 миллионов евро, сообщил Sport24.

Красно-белые довольны игрой португальца и не намерены расставаться с хавбека этой зимой.

Но если в «Спартак» поступит предложение не ниже обозначенной суммы, клуб будет готов обсудить сделку.

В июле «Спартака» приобрел футболиста у «Бешикташа» за 20,78+7,27 миллиона евро.

В этом сезоне Жедсон забил 4 гола и сделал 2 передачи в 15 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoЖедсон Фернандеш
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
деньги
