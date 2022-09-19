Сазонов решил играть за Грузию еще до приглашения от российской молодежки («Чемпионат»)

Стало известно, почему Саба Сазонов решил выступать за сборную Грузии.

Сегодня появилась новость, что 20-летний игрок сделал выбор в пользу грузинской команды, хотя также мог выступать и за Россию. «Динамо» подтвердило эту информацию.

« вышел на Сазонова с предложением играть за сборную России раньше грузинской Федерации. Российский союз запрашивал паспортные данные игрока и прочие документы, но до реального вызова и предложения долгое время дело не доходило.

Сазонов долгое время ждал активных действий от российской стороны и не собирался отказываться от вызова в сборную России.

Но вскоре на игрока вышла грузинская Федерация, которая проявила себя гораздо активнее – пригласила игрока в Грузию, объяснила ему перспективы. После этого Сазонов принял предложение Грузии.

К тому моменту, когда Сазонову пришел вызов в молодежную сборную России, он уже решил играть за грузинскую сборную», – сообщил источник «Чемпионата».

Защитник «Динамо» Саба Сазонов выбрал сборную Грузии, а не России. Он родился в Петербурге и вызывался в молодежку