Галактионов о Сазонове: «Категорически не приемлем такого поведения по отношению к сборной России»

высказался о приглашении Сабы Сазонова в молодежную сборную Грузии.

Защитник на прошлой неделе был включен в состав молодежной сборной России, которую тренирует Галактионов.

« наряду с другими игроками футбольного клуба «Динамо» получил вызов в молодежную сборную России на прошлой неделе. После окончания очередного тура тренерский и административный штабы команды ждали привычного заезда футболистов на базу в Новогорске. Все игроки прибыли вовремя, за исключением Сазонова.

В понедельник утром футболист сообщил менеджеру сборной о том, что он не приедет, хотя до последнего дня находился на связи с административным штабом.

Мы не хотим обсуждать личное решение игрока выступать за другую национальную федерацию, так как это его личное желание. Но мы категорически не приемлем такого поведения игрока по отношению к сборной России», – сказал старший тренер молодежки.