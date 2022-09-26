Карпин о Сазонове и Сперцяне: «Хорошие игроки, но это два Месси или три Роналду? Уговаривать никого не нужно»

высказался о смене гражданства потенциальными игроками сборной России.

– В сборной есть Коваленко, у него армянские корни. Известно, что федерация футбола Армении предлагает играть там. Беседовали с ним по этому поводу?

– Нет. Это его выбор.

– Но ситуация поменялась. Если раньше игроки были готовы ждать вызова из России, то сейчас у них есть выбор – мы не играем, армяне участвуют в турнирах.

– Моя позиция, которая, возможно, не совпадает с позицией вашей или позицией РФС – никого уговаривать играть за сборную России не нужно.

– Но через какое-то время мы можем потерять пласт игроков.

– Какой пласт, скажите, кого?

– Сазонов, Сперцян.

– Да, они хорошие футболисты. Но это два Месси или три Роналду?

– Это качественные игроки.

– Хорошо. Есть другие качественные игроки, которые будут в сборной. Из-за одного игрока сборная России не будет на первом или на последнем месте.

– В каких условиях вы подключитесь с целью уговорить игрока? Когда его талант несомненен в той степени, что он один может сделать разницу и результат? Чтобы по российским меркам он был Месси или Роналду?

– Кто это – есть такие?

– Сейчас нет.

– Вот и все.

– Правильно понимаю, что это все – дело , поскольку вы – наемный тренер, и такие вопросы должна решать федерация: вести переговоры, что-то обещать игрокам?

– Вопрос от меня – как вы думаете, со Сперцяном и Сазоновым кто говорил: тренер или федерация?

– Логично, что должна говорить федерация.

– Сами ответили на вопрос. Сегодня один тренер у сборной Армении, завтра может быть другой, послезавтра третий.

– Нагнетается ситуация вокруг Захаряна, что для него сделает исключение , и он может поменять гражданство. Вы общались с ним?

– Нет.

– Уровень таланта игрока достоин того, чтобы вы включились?

– Если надо будет – посмотрим. Еще раз повторю: какой бы талантливый игрок ни был, но если он не хочет играть – надо уговаривать?

– Но если человек в раздумьях.

– Если в раздумьях – пусть думает. Представим, что его уговорил сегодня, а послезавтра не вызываю, что может быть. Не нравится его нынешнее состояние. Что тогда, что он скажет или подумает?

– Обидится на вас.

– Мне это зачем? – сказал главный тренер сборной России.