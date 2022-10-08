Перес выиграл суд у El Confidencial, слившей записи его резких высказываний об игроках «Реала». Ему присудили 1 евро компенсации, а изданию запретили публикацию аудио

Президент выиграл суд у интернет-газеты El Confidencial.

Издание в прошлом году слило в сеть записи разговоров с Флорентино Пересом, где он чересчур резко высказывается об игроках и тренерах клуба. В частности, он называл Роналду идиотом, Дель Боске болваном, Рауля и Касильяса аферистами. Записи были старые, самая поздняя – 2012 года.

Приговор обязывает El Confidencial выплатить Пересу компенсацию в размере одного евро (символическая сумма, запрошенная президентом «Реала») за нарушение его права на защиту чести и достоинства и обязывает издание прекратить публикацию любых аудиоматериалов, которые непосредственно касаются его.

Судья считает, что записи «полностью вырваны из контекста», а онлайн-газета превысила свое право на информацию, хотя право Переса на частную жизнь нарушено не было.

«Форма и содержание публикаций показывают, что, как утверждает истец, все время преследовалась цель подорвать общественный имидж , представив его как лживого, коварного человека, который ставит свои собственные интересы выше интересов клуба, которым он руководит. А это, по сути, нарушает его право на защиту чести и достоинства», – говорится в постановлении.

С другой стороны, судья отклонил часть иска против журналиста Хосе Антонио Абеллана, посчитав, что записанный им материал, несмотря на то, что был сделан без согласия, ничего не нарушает. И нет никаких доказательств того, что Абеллан был автором слива.

Роналду – идиот, Дель Боске – болван, Рауль и Касильяс – аферисты. Собрали главные цитаты Переса, которые слили в сеть