Перес выиграл суд у El Confidencial, слившей записи его резких высказываний об игроках «Реала». Ему присудили 1 евро компенсации, а изданию запретили публикацию аудио
Президент «Реала» выиграл суд у интернет-газеты El Confidencial.
Издание в прошлом году слило в сеть записи разговоров с Флорентино Пересом, где он чересчур резко высказывается об игроках и тренерах клуба. В частности, он называл Роналду идиотом, Дель Боске болваном, Рауля и Касильяса аферистами. Записи были старые, самая поздняя – 2012 года.
Приговор обязывает El Confidencial выплатить Пересу компенсацию в размере одного евро (символическая сумма, запрошенная президентом «Реала») за нарушение его права на защиту чести и достоинства и обязывает издание прекратить публикацию любых аудиоматериалов, которые непосредственно касаются его.
Судья считает, что записи «полностью вырваны из контекста», а онлайн-газета превысила свое право на информацию, хотя право Переса на частную жизнь нарушено не было.
«Форма и содержание публикаций показывают, что, как утверждает истец, все время преследовалась цель подорвать общественный имидж Флорентино Переса, представив его как лживого, коварного человека, который ставит свои собственные интересы выше интересов клуба, которым он руководит. А это, по сути, нарушает его право на защиту чести и достоинства», – говорится в постановлении.
С другой стороны, судья отклонил часть иска против журналиста Хосе Антонио Абеллана, посчитав, что записанный им материал, несмотря на то, что был сделан без согласия, ничего не нарушает. И нет никаких доказательств того, что Абеллан был автором слива.
Роналду – идиот, Дель Боске – болван, Рауль и Касильяс – аферисты. Собрали главные цитаты Переса, которые слили в сеть
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