Перес о Суперлиге: «Аль-Хелайфи сказал, что «Реал» боится конкуренции. Ему надо напомнить, что такое «Мадрид». Конкуренция – в нашей ДНК»

прокомментировал слова президента .

«Спор не может закончиться из-за формата . Суд уже рассматривает вопрос о монополии УЕФА на футбол. Суперлига не будет закрытым турниром – четверть мест достанется клубам по итогам их выступлений.

Недавно президент Ассоциации европейских клубов [Нассер Аль-Хелайфи] сказал, что «Реал» боится конкуренции. Мы по-прежнему должны напоминать ему, что такое «Реал» (слова Переса на ассамблее членов «Реала» встретили аплодисментами – прим. Sports.ru).

Конкуренция заложена в нашей ДНК. Наш клуб несет ответственность за защиту футбола. Тут дело не в угрозах – и без разницы, от кого они исходят.

Суд по поводу Суперлиги продолжается. Мы ждем решения, которое станет знаменательным событием для европейского футбола. Когда оно будет вынесено, мы все будем работать вместе, чтобы переломить ситуацию в футболе. Это должно быть результатом дебатов, в которых нет давления. Клубы должны быть свободными. Приверженность футболу не вызывает никаких сомнений», – сказал президент «Реала».