Президент УЕФА о Суперлиге: «Англичане точно не присоединятся к ней снова, а серьезной конкуренции без них не будет»

не думает, что проект Суперлиги будет возрожден.

– В прошлом году, когда была основана , это было довольно напряженно и эмоционально. После развязки этих событий считаете ли вы, что эта победа окончательна, или вы ожидаете возвращения подобных устремлений?

– Я сомневаюсь, что через 10-15 лет такие идеи еще могут вернуться. Есть три президента клубов, которые продолжают на что-то претендовать из-за своего эго.

Англичане точно не присоединятся [к Суперлиге] снова, а серьезной конкуренции не будет без английских клубов, которые, вероятно, являются самыми важными в европейском футболе.

– Бурные весенние дни прошлого года можно было бы рассматривать как события из романа, полного политических интриг и заговоров («Крестный отец» или «Игра престолов»), в котором смешаны дружба и предательство. Это может показаться немного преувеличенным, но ваши первые комментарии (например, об ) были очень личными, вы чувствовали себя обманутыми. Каковы ваши отношения с Аньелли и Пересом сегодня?

– В первую очередь, это были по-настоящему неспокойные времена. Когда придет время, я смогу рассказать об этом больше или написать книгу, которая будет очень интересной.

В то время я не спал, не ел, не пил в течение 48 часов. Мне звонили, угрожали и так далее.

У меня нет никаких отношений с Аньелли, и раньше у меня не было значительных отношений с Пересом. Но в финале Лиги чемпионов мы поприветствовали друг друга. Он сидел рядом со мной, потому что УЕФА не является моей частной организацией, и, согласно протоколу, финалист всегда сидит рядом с президентом. Мы говорили корректно и не касались Суперлиги, – сказал президент в интервью Športni SOS.