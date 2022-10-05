Форвард «Баварии» Шупо-Мотинг подвергается оскорблениям в соцсетях чаще других игроков Бундеслиги
Эрик-Максим Шупо-Мотинг подвергается оскорблениям в социальных сетях чаще других игроков Бундеслиги.
Компания Sportwettentest проанализировала 131 тысячу твитов с оскорбительными словами в адрес футболистов, написанных за последние два года. В список попали 505 игроков.
7,3% таких постов были обращены к нападающему «Баварии».
Второе место в списке занял вратарь «Штутгарта» Флориан Мюллер (5,6% оскорбительных твитов), третье – полузащитник «Айнтрахта» Марсель Вениг (5,3%).
4,6% твитов о «Хоффенхайме» содержат оскорбления в адрес игроков команды – это наибольший показатель среди клубов Бундеслиги.
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