Форвард «Баварии» Шупо-Мотинг подвергается оскорблениям в соцсетях чаще других игроков Бундеслиги

Эрик-Максим Шупо-Мотинг подвергается оскорблениям в социальных сетях чаще других игроков Бундеслиги.

Компания Sportwettentest проанализировала 131 тысячу твитов с оскорбительными словами в адрес футболистов, написанных за последние два года. В список попали 505 игроков.

7,3% таких постов были обращены к нападающему «Баварии».

Второе место в списке занял вратарь (5,6% оскорбительных твитов), третье – полузащитник Марсель Вениг (5,3%).

4,6% твитов о содержат оскорбления в адрес игроков команды – это наибольший показатель среди клубов Бундеслиги.