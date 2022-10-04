Депутат Свищев: «Россия может провести ЧМ-2030 лучше, чем кто-либо другой. Но на фоне оголтелой русофобии нет смысла подавать заявки»

заявил, что Россия может провести ЧМ-2030 лучше, чем другие страны.

Ранее стало известно, что Украина хочет провести вместе с Испанией и Португалией и присоединится к их заявке.

«Мне кажется, что это малореалистичная история. Конечно, с точки зрения европейской солидарности ФИФА может внести Украину в список стран-хозяек, но в случае чего убрать ее оттуда. То есть исключительно из-за солидарности.

Нужно понимать, что чемпионат мира требует очень высокой степени подготовки. Я сомневаюсь, что Украина будет полностью готова провести эти соревнования. Хотя до 2030 года еще очень много времени – возможно, какие-то матчи они принять и смогут. Если будут готовы это сделать, то почему нет, пусть проводят.

Что касается России, то все прекрасно знают, что мы можем провести ЧМ-2030 и любое другое международное соревнование лучше, чем кто-либо другой. Мы это уже давно доказали и можем доказать снова.

Все наши домашние соревнования проходят на высочайшем уровне. Это отмечали все международные федерации во время чемпионата мира, Олимпиады и так далее.

Но сейчас, на фоне оголтелой русофобской кампании, подавать заявки не имеет смысла. Они не будут поддержаны ни спортивными федерациями, ни МОК. Хотя страдают от этого прежде всего спортсмены всех стран. Потому что у нас лучшие объекты, лучшая организация и гарантия самого безопасного проведения соревнований любого уровня», – сказал депутат Госдумы.

Правительство Испании поддержало присоединение Украины к своей заявке на проведение ЧМ-2030