Депутат Свищев о клубах ЛДНР, Херсона и Запорожья в чемпионате России: «Мы взяли вопрос на контроль, все поручения даны»

Госдума контролирует вхождение клубов из ЛДНР, Херсона и Запорожья в чемпионат России.

– В любом городе, в любой области есть спортивные школы, объединяющие единомышленников, любителей видов спорта. Они тренируются, имеют право участвовать в соревнованиях. Мы обязаны обеспечить это право на участие в соревнованиях. Рабочая группа для этого и создана.

Привлечены специалисты из регионов, и лиг, чтобы найти возможности и варианты для наших спортсменов. Чтобы они имели возможность демонстрировать свое мастерство и прогрессировать.

У нас огромное количество клубов, которые временно не участвуют, но в ближайшее время их восстановят в правах. Есть огромное количество ограничений, сложностей. В данной ситуации решение будет непростое, но оно будет найдено!

– Сколько потребуется времени, чтобы запустился процесс вхождения клубов из ЛДНР, Херсона и Запорожья в чемпионат России?

– Мы взяли этот вопрос на контроль. Наша задача – не затягивать этот процесс.

Крымские клубы ждали целых восемь лет, целое поколение спортсменов выросло. Теперь необходимо решать вопросы спортсменов еще четырех регионов.

Все поручения даны, рабочая группа в кратчайшие сроки должна решить этот вопрос. Рабочая группа занимается вопросами по всем новым субъектам, решать вопрос нужно комплексно, – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.