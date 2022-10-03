«Вряд ли я повешусь на ближайшей люстре, если кто-то скажет, что я профнепригоден. Арбитры не могут реагировать на все подряд». Судья Иванов о критике от Слуцкого

Арбитр Сергей Иванов рассказал, почему его не задевает критика со стороны Леонида Слуцкого.

– У вас было личное общение со Слуцким? Вы не раз говорили, что готовы к диалогу.

– Нет, у нас не было контактов. Крайняя игра, где с ним пересекался, это матч «Рубин» – «Уфа». Не помню, здоровались ли мы там. Но, думаю, что-то дополнительно говорить друг другу не стоит. Каждый свою позицию обозначил. И они не поменяются, уверен.

– Почему вас не задевает характеристика от него – «профнепригоден»?

– Арбитры, работающие на высоком уровне, не могут реагировать на все подряд. Если кто-то скажет, что я профнепригоден, вряд ли пойду и повешусь на ближайшей люстре.

Второй момент: может, я идеалист, но привык думать о людях хорошее. До сих пор не считаю, что это личная неприязнь. Просто в жизни так совпало, что ряд моих решений ему показались спорными или ошибочными. Сомневаюсь, что если мы встретимся где-то, то он отвернется, убежит или вступит в драку.

Если бы после его слов я на долгое время не получал назначения, наверное, посмотрел бы на себя и свою работу иначе. Слуцкий же оценивают все с позиции тренера конкретной команды, а я – глазами независимого человека. Это основной принцип, – сказал Иванов.