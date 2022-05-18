Слуцкий о судье Иванове на матче «Рубин» – «Уфа»: «Странное назначение на сверхключевой поединок»

высказался о назначении главным судьей игры с «Уфой» в .

- Боязно ли вам перед последним матчем сезона?

– А какой смысл? Голова боится, а руки делают. Здесь такая ситуация, что мы не имеем права отдаваться каким-то эмоциям.

- Судьей матча будет Иванов, с которым у вас конфликтная история отношений. Как относитесь к такому назначению?

– Не знаю. Мне очень странно это. Это не наше право... Мне кажется, это странное назначение на такой сверхключевой поединок сезона, – заявил главный тренер «Рубина».

На матч «Рубин» – «Уфа» назначен Иванов. Слуцкий говорил, что судья «профнепригоден»

Худший сезон «Рубина»: антирекорды по очкам, разгромным (и обычным) поражениям, пропущенным мячам. Все валилось еще с легионерами

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