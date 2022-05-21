Слуцкий о вылете «Рубина» в ФНЛ: «Судьба не повернулась к нам лицом, к сожалению – так бывает»

Леонид Слуцкий после вылета «Рубина» из РПЛ поблагодарил игроков и фанатов.
Сегодня команда проиграла «Уфе» (1:2) и напрямую вылетела в Олимп-ФНЛ. На 90+13 минуте казанский клуб не реализовал пенальти.
«Если глубоко и долго анализировать [сезон], сказать можно много чего.
Если говорить про сегодняшнюю игру, то спасибо болельщикам, которые заполнили стадион и великолепно поддерживали нас. Благодарен ребятам, потому что большое количество игроков играли с повреждениями, они не должны были выходить на поле.
То, что судьба, к сожалению, к нам не повернулась лицом – так бывает, большое спасибо команде и болельщикам», – сказал тренер «Рубина» в эфире «Матч ТВ».
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