Слуцкий о вылете «Рубина» в ФНЛ: «Судьба не повернулась к нам лицом, к сожалению – так бывает»

после вылета «Рубина» из поблагодарил игроков и фанатов.

Сегодня команда проиграла «Уфе» (1:2) и напрямую вылетела в . На 90+13 минуте казанский клуб не реализовал пенальти.

«Если глубоко и долго анализировать [сезон], сказать можно много чего.

Если говорить про сегодняшнюю игру, то спасибо болельщикам, которые заполнили стадион и великолепно поддерживали нас. Благодарен ребятам, потому что большое количество игроков играли с повреждениями, они не должны были выходить на поле.

То, что судьба, к сожалению, к нам не повернулась лицом – так бывает, большое спасибо команде и болельщикам», – сказал тренер в эфире .

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