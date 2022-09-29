Виталий Мешков: «Не сказал бы, что арбитры – обслуживающий персонал. В топ‑лигах это топ‑менеджеры, лучшие в стране»

сравни судей с топ-менеджерами.

Так арбитр Мир ответил на слова тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, который в 2021 году назвал судей обслуживающим персоналом футбольных матчей, а игроков – главными действующими лицами.

«Арбитр – это не тот человек, у которого просто есть карточки и свисток. Это человек, управляющий процессом. Мы должны готовить не судей, а управленцев в хорошем смысле этого слова. Игра – это процесс, который нуждается в контроле.

Я бы не сказал, что арбитры – обслуживающий персонал. В топ‑лигах это топ‑менеджеры, лучшие в стране на сегодняшний день. Люди, которые также делают спортивный продукт смотрибельным, как и игроки, тренеры, болельщики, зрители и все остальные причастные», – сказал Мешков.