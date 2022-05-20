Анохин о Слуцком и Иванове: «Клубы не должны влиять на назначения судей, это не красит тренера»

РФС отреагировал на недовольство Леонида Слуцкого судейским назначением на игру «Рубин» – «Уфа».
На матче 30-го тура РПЛ будет работать Сергей Иванов, которого главный тренер казанцев неоднократно критиковал ранее.
«Клубы не должны влиять на назначения судей, эта история не красит в первую очередь главного тренера, при всей моей любви к Леониду Викторовичу.
Мы таким поведением даем повод в том числе и для некорректного судейства, отношения к процессу и институту судей со стороны болельщиков, игроков. Нельзя так себя вести.
К фигуре Иванова не нужно приковывать внимание, необходимо смотреть саму игру. Считаю, что это ключевой матч тура, а не игра «Динамо» – «Сочи», – сказал член исполкома РФС Сергей Анохин.
Решающий матч «Рубина» отработает судья, которого Слуцкий назвал профнепригодным. Ух
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