Месси получил 7 из 10 от Le Parisien за игру с «Ниццей». Это лучшая оценка в «ПСЖ»

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Лионель Месси получил лучшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Ниццей» (2:1).

Французская газета Le Parisien оценила игру нападающего, который во вчерашнем матче 9-го тура Лиги 1 забил прямым ударом со штрафного, в 7 баллов из 10. Это лучшая оценка среди игроков «ПСЖ».

По шесть баллов в составе «ПСЖ» получили Витинья и Серхио Рамос, пять с половиной у Норди Мукиеле. Пять баллов получили вратарь Джанлуиджи Доннарумма и защитник Маркиньос. Четыре с половиной у Неймара и Ашрафа Хакими. Игра Юго Экитика, Хуана Берната и Фабиана Руиса оценена в четыре балла.

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