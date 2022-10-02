Месси получил 7 из 10 от L’Équipe за игру с «Ниццей». Это лучшая оценка в «ПСЖ»

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Лионель Месси получил лучшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Ниццей» (2:1).

Французская газета L’Équipe оценила игру нападающего, который во вчерашнем матче 9-го тура Лиги 1 забил прямым ударом со штрафного, в 7 баллов из 10. Это лучшая оценка среди игроков «ПСЖ».

По шесть баллов в составе «ПСЖ» получили Неймар, Витинья, Серхио Рамос, Маркиньос и Норди Мукиеле. Пять баллов получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Игра Юго Экитика, Ашрафа Хакими, Фабиана Руиса и Хуана Берната была оценена в четыре балла.

 

Фото: lequipe.fr

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