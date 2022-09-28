«В Боснии уже извинились за соглашение о матче с Россией. Его не будет». Словенец Халилович о товарищеской игре

Словенец Денис Халилович утверждает, что матча России против Боснии и Герцеговины не будет.

– В России началась частичная мобилизация. Можете себе представить, что под призыв попадут профессиональные футболисты?

– Тяжело что-то говорить об этом, но в данной ситуации возможно все. Я надеюсь, что футболисты не получат повесток. Надеюсь, их вообще никто не получит. Надеюсь, что в ближайшее время все изменится и ситуация нормализуется.

Я лишь читаю новости, но не нахожусь в России, поэтому не могу знать, что происходит в действительности.

– Не так давно проходила информация о том, что и намерены получить российские паспорта. Как думаете, теперь они изменят решение?

– Не знаю, но вполне допускаю, что они все же получат паспорта. Может, ребята хотят однажды сыграть в составе сборной России.

– Что вообще будет происходить с легионерами в такой ситуации? Начнут уезжать?

– Кто-то может уехать, кто-то останется. Все решения будут индивидуальны, исходя из ситуации. Например, я знаком со словенским игроком «Сочи» Ваней Дркушичем, он в России, но он действительно счастлив. Ему все нравится, его все устраивает.

Также знаю его отца. Конечно, он переживает за сына, как и любой родитель, но старается сохранять спокойствие, насколько это возможно. Сейчас все нормально, но что будет через день или несколько дней, я не могу предсказать.

– С кем сейчас играть сборной России в этой ситуации?

– Будет очень сложно найти сильную команду, которая согласится. А нужен именно сильный соперник, чтобы улучшать свой уровень. И здесь больше речь не идет про футбол, про спорт – теперь на первое место вышла политика. Меня эта ситуация очень огорчает.

– Мы договорились с Боснией, но затем Пьянич и Джеко отказались играть с Россией. Думаете, без них этот матч реален?

– Знаю об этой ситуации, у меня множество друзей в Боснии. Пьянич – друг моего двоюродного брата.

Этой игры не будет. В сборной Боснии уже извинились за это соглашение о матче с Россией. Они четко сказали, что не будут играть. Виной всему эта ситуация.

– Ваш прогноз, когда российские клубы вернут в еврокубки?

– Надеюсь, что это случится в 2023 году. Очень хочу, чтобы в следующем году все встало на свои места, но все очень сложно, – сказал бывший защитник «Сатурна».

«Возможно, игроки бойкотируют матч, но можно собрать новую команду». Боснийский политик очень хочет матч с Россией